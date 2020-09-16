شمخاني ردا على تهديدات ترامب: مآلكم القبر كصدام

رد أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، على التهديدات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ضد دولته.

وغرد شمخاني: "أسبوع الدفاع المقدس تاريخ موثق عن إرادة الشهيد قاسم سليماني لتحذير الديكتاتوريين الواهمين الذين يتصورون بأنهم أقوى بألف مرة من إيران".

وأضاف شمخاني "بشكل قاطع سيتوجه الآمرين والمنفذين الذين لطخت أيديهم بدماء أبناء إيران إلى قبورهم على غرار صدام".

اسبوع #الدفاع_المقدس تاريخ موثق عن ارادة الشهيد #قاسم_سليماني لتحذير الديكتاتوريين الواهمين الذين يتصورون بانهم أقوى بألف مرة من #إيران. بشكل قاطع سيتوجه الآمرين والمنفذين الذين لطخت ايديهم بدماء أبناء إيران إلى قبورهم على غرار صدام. #الانتقام_القاسي — علی شمخانی (@alishamkhani_ir) September 16, 2020

ويأتي تصريح شمخاني تعقيبا على تحذير ترامب السلطات الإيرانية من تنفيذ أي هجوم على بلاده انتقاما لمقتل القائد السابق لفيلق القدس بالحرس الثوري قاسم سليماني بضربة جوية أمريكية.

وقال ترامب إن أي هجوم إيراني "سيواجه بهجوم أكبر بألف مرة على إيران".

وجهت إيران، مساء أمس الثلاثاء، رسالة احتجاج إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، ردا على تهديدات الرئيس الأمريكي الأخيرة ضد إيران.

واعتبر سفير إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي، في هذه الرسالة، تهديدات ترامب انتهاكاً لمبادئ ميثاق منظمة الأمم المتحدة ومنها المادة 2 التي تمنع صراحة التهديد أو استخدام القوة"، وذلك حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.