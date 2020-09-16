روسيا تناقش إنتاج لقاح "سبوتنيك V" الروسي في كوريا الجنوبية

أعلن رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، كيريل دميترييف، اليوم الأربعاء، أن الصندوق يناقش إمكانية إنتاج لقاح "سبوتنيك V" مع كوريا الجنوبية، و أن المفاوضات في المرحلة الأخيرة.

موسكو - سبوتنيك. وقال دميترييف في مقابلة على قناة " روسيا – 24":

"هناك مفاوضات في مراحلها الأخيرة مع كوريا الجنوبية، وقد وصلنا إلى عدة اتفاقيات مع الصين، والآن هناك سباق لهذه القدرات (الإنتاجية) في الخارج، وهو سباق تسعى إليه في الأغلب شركات أميركية وبريطانية".

وأضاف دميترييف "نحن سعداء جدا، لأاننا اتفقنا أيضا على إنتاج اللقاح الروسي في الخارج، وسيتم توجيهه للأسواق الأجنبية على حساب منصات الإنتاج الأجنبية".

وقال مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك" في وقت سابق اليوم الأربعاء أن: "صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي سيقوم ببيع 100 مليون جرعة من اللقاح ضد فيروس كورونا لشركة أدوية من الهند".

يذكر أنه سبق وسجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم للوقاية من "كوفيد-19"، تم تطويره على يد خبراء مركز غامالي لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة وتم إنتاجه بالاشتراك مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.

أعلن رئيس الصندوق، كيريل ديميترييف، في وقت سابق، أن الصندوق تلقى طلبات من أكثر من 20 دولة من دول العالم لشراء مليار جرعة من اللقاح الوطني الصنع ضد "كوفيد-"19. في الوقت نفسه ، أشار إلى أن روسيا وافقت على إنتاج هذا اللقاح في خمس دول، والطاقات المتاحة تغطي الفرصة لإنتاج 500 مليون جرعة في السنة.