موسكو و"إيقاد" تبحثان دعم الدول الأفريقية لمواجهة كورونا

بحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، والسكرتير التنفيذي للهيئة الحكومية للتنمية بشرق إفريقيا "إيقاد"، وركنيه جيبيهو، اليوم الأربعاء، تعاون موسكو مع المنظمة في مساعدة الدول الأفريقية لمواجهة وباء فيروس كورونا المستجد.

موسكو - سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها:

"بحث خلال المحادثة التقدم المحرز في تنفيذ قرارات القمة الروسية الأفريقية الأولى [سوتشي ،23-24 تشرين الاول/أكتوبر 2019]، مع التركيز على مهام توسيع التعاون مع جمعيات التكامل الأفريقي. تم إيلاء اهتمام خاص لتطوير التعاون بين روسيا والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية في المجالين الإنساني والتعليمي، ومساعدة الدول الأفريقية في مواجهة وباء (كوفيد-19) والتغلب على عواقب تفشي الجراد في شرق إفريقيا".

وأوضحت الخارجية الروسية، أن الطرفين تبادلا وجهات النظر حول قضايا الساعة على جدول الأعمال الدولي والإقليمي مع التركيز على حل النزاعات في افريقيا.

وأضافت وزارة الخارجية الروسية، في بيانها: "تم التأكيد على استعداد روسيا والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيقاد) لبناء جهود منسقة من أجل تحقيق سلام دائم في جنوب السودان، وتحقيق الاستقرار في الصومال، والبحث عن حلول مقبولة للطرفين للمسائل الحادة الأخرى في المنطقة."

إلى ذلك، أعلن المكتب الإقليمي التابع لمنظمة الصحة العالمية، يوم أمس الثلاثاء، أن عدد الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد، في إفريقيا تجاوز 1.3 مليون، بالإضافة إلى وفاة أكثر من 31 ألف شخص.

وذكر في وقت سابق، أن طيران وزارة الطوارئ الروسية قدّم مساعدات إنسانية إلى سكان جمهورية إفريقيا الوسطى والكونغو وزيمبابوي.