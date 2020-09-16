لوكاشينكو يكشف أنه أصر على الحصول على قرض من روسيا بقيمة 1.5 مليار دولار

أعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الأربعاء، أن روسيا وبإصرار منه، خصصت لبيلاروس قرضا بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي، مليار دولار منه ستصرف على إعادة ديون الجمهورية القديمة أمام روسيا.

مينسك - سبوتينك. ونقلت وكالة "بيلتا" البيلاروسية، تصريحات الرئيس خلال لقائه مع ناشط سياسي حول خطط موسكو تخصيص قرض بقيمة 1.5 مليار دولار لمينسك:

" يجب أن اقول، أنني اصريت [على طلب قرض من روسيا]، عرض علي كل من رئيس الوزراء ووزير المالية سداد هذا القرض، علينا هذا العام أن نعيد لهم مليار دولار [للجانب الروسي] وفقا لديوننا القديمة".

وأكد الزعيم البيلاروسي، أنه على الرغم من كل الصعوبات فإن مينسك مستعدة لإعادة هذا المليار، وقال: "هذا ليس قرضا جديدا. هذا طلبي من القيادة الروسية، بأن لا ندفع هذا المليار هذا العام، ونحتفظ به ونؤجله إلى العام المقبل. النسبة هناك مقبولة، أي أنها مسألة إعادة تمويل".

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أكد خلال لقائه نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، يوم الاثنين الماضي، في سوتشي ،أن موسكو تعتبر بيلاروس أقرب حليف لها، مؤكداً التزام روسيا بكافة الاتفاقيات المبرمة معها، مشيرا إلى أنه يجب على شعب بيلاروس بنفسه تسوية الوضع في البلاد بدون تدخلات خارجية.

وتعتبر زيارة لوكاشينكو إلى سوتشي الزيارة الخارجية الأولى التي يقوم بها بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية في 9 أب/ أغسطس التي رفضت المعارضة الاعتراف بنتائجها.