إسرائيل تكتشف موقعا أثريا للنبلاء عمره 750 عاما

قالت هيئة الطبيعة والمتنزهات الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إن علماء الآثار الإسرائيليين اكتشفوا اسطبلات خيول كانت مملوكة للنبلاء قبل نحو 750 عاما.

وأضافت الهيئة أن هذه الاسطبلات تم اكتشافها بالتعاون مع خبراء جامعة تل أبيب، في موقع لأحد الحصون بمدينة أبولونيا القديمة، بالقرب من مدينة هرتسليا الحديثة في وسط إسرائيل، حسبما نقلت وكالة "شينخوا".

تم بناء الاسطبلات، التي يبلغ طولها 20 مترا وعرضها ثمانية أمتار، على منحدر مواجه للبحر الأبيض المتوسط على الجانب الغربي من القلعة القديمة.

وفي الحفريات، وجد الباحثون رفا حجريا، ربما كان يستخدم كمذود لإطعام الخيول، بالإضافة إلى قطع حجارة متصلة بحلقات كانت تستخدم لربط الخيول، كما وجد الباحثون فتحات تصريف على الأرضية لقاعة الإسطبل.

بالإضافة إلى ذلك، تم العثور على فتحة إطلاق نار في أحد الجدران المطلة على الشمال، والتي من المحتمل أنها استخدمت لحالات الدفاع.

في الشهر الماضي، أعلنت إسرائيل اكتشاف مخبأ للعملات المعدنية تعود للعصر العباسي، منذ حوالي 1100 عام، خلال حفريات أثرية أجرتها سلطة الآثار بالقرب من بيرش.