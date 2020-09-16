جنوب السودان... إقالة وزير المالية ورئيس مؤسسة البترول

ذكر التلفزيون الرسمي في جنوب السودان، اليوم الأربعاء، أن الرئيس سلفا كير أقال وزير المالية سلفاتوري قرنق وعين مكانه أثيان دينق أثيان.

وقال التلفزيون إنه تقرر أيضا تعيين بول رينج مورويل رئيسا لمؤسسة النيل للبترول المملوكة للدولة محل شول دينق أبيل.

ولم يورد الرئيس سببا للتعديلات، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وفي الشهر الماضي، قال مسؤول كبير في بنك جنوب السودان المركزي إن احتياطيات النقد الأجنبي بالبلد المتضرر من سنوات من الصراع والفساد نفدت ولم يعد بمقدوره وقف الانخفاض في قيمة الجنيه.

ويحصل جنوب السودان على كل إيراداته تقريبا من النفط الخام، لكن الإنتاج الحالي، والبالغ 180 ألف برميل يوميا تقريبا، يقل كثيرا عن ذروة عند 250 ألف برميل يوميا قبل اندلاع الصراع بالبلاد في 2013، بحسب أرقام رسمية.

وقال دانييل كيش بوش النائب الثاني لمحافظ البنك المركزي خلال مؤتمر صحفي "من الصعب علينا في الوقت الحالي وقف الزيادة الفائقة السرعة في سعر الصرف لأنه ليست لدينا مصادر .. ليست لدينا احتياطيات".