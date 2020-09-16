داعيا لخطوة مماثلة مع قبرص… الاتحاد الأوروبي يرحب بسحب تركيا سفينة تنقيب من مياه اليونان 

دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، تركيا لسحب سفينة التنقيب "يافوز" من المياه القبرصية أسوة بما فعلته مع سفينة "أوروتش رئيس" في المياه اليونانية.

القاهرة، 16 سبتمبر - سبوتنيك . وتأتي تلك الدعوة وسط خلاف بين أنقرة و الاتحاد الأوروبي حول أعمال التنقيب في المناطق الاقتصادية اليونانية والقبرصية.

وجاء في بيان لمتحدث جهاز العمل الخارجي، بيتر ستانو، أن قيام تركيا مؤخرا بسحب أوروتش رئيس "خطوة هامة تمهد الطريق أمام حوار ذي معنى بين اليونان وتركيا، والاتحاد الأوروبي يدعو لاتخاذ قرار مماثل فيما يخص قبرص".

وتابع أن إعلان تركيا يوم الثلاثاء عن تمديد الإخطار البحري لسفينة الحفر "يافوز" سوف يغذي المزيد من التوترات وانعدام الأمن في شرق المتوسط، فيما تسنح الفرصة لخفض التصعيد بشكل فوري واستئناف الحوار والمفاوضات".

ويذكر أن الاتحاد الأوروبي قد لوح بفرض عقوبات ضد تركيا، في حال استمرت برفض الحوار لإيجاد حل للنزاع الإقليمي مع اليونان وقبرص.

وقد تصاعد التوتر بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، بعد إرسال سفينة مسح تركية للتنقيب عن النفط والغاز في مناطق في شرق المتوسط تؤكد اليونان وقبرص أنها تابعة لها.

ويؤكد الاتحاد الأوروبي دعمه لقبرص واليونان العضوين في الاتحاد خلال الأزمة، وكرر دعوته لأنقرة للحوار مع البلدين لحلها، محذرا من أن أعمال التنقيب التركية تصرف أحادي يجعل مستقبل العلاقات بينهما محل شك.