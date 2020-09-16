"المناعة غير مضمونة"... الصحة العالمية تعلق على مقترح "جوازات سفر كورونا"

أوصت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، الدول بعدم إصدار ما يسمى "جوازات السفر المناعية لفيروس كورونا"، لأن العلماء ما زالوا غير متأكدين مما إذا كانت الأجسام المضادة تقلل خطر الإصابة مرة أخرى.

في وقت سابق من اندلاع الجائحة ، قالت بعض الدول إنها ستصدر جوازات سفر أو شهادات تشير إلى ما إذا كان شخص ما أصيب بمرض "كوفيد 19"، مما يسمح له بالسفر أو العودة إلى العمل، على افتراض أنه محمي.

وأوضح الدكتور غارباس باربوسا، مساعد مدير منظمة الصحة للبلدان الأمريكية، في مؤتمر صحفي، إنه تم التخلي عن هذه الفكرة منذ ذلك الحين لأن العلماء ما زالوا لا يعرفون إلى متى تستمر المناعة حقا، حسبما نقلت شبكة "سي إن بي سي".

وتابع: " ليست لدينا هذه المعلومات. لذلك، قد يحصل الشخص على جواز السفر هذا ويعتقد أنه محمي على النحو الواجب ثم يصاب لاحقا بعدوى جديدة لأن المناعة قد تستمر لشهرين فقط. نحن لا نعلم، ولهذا السبب، لا نوصي بذلك".

يتم إنتاج الأجسام المضادة بشكل عام استجابة للجزيئات الغريبة أو المستضدات التي تغزو الجسم وتساعد جهاز المناعة على محاربة العدوى. قال مسؤولو الصحة إنه لا توجد بيانات كافية حتى الآن للإشارة إلى أن الأجسام المضادة لفيروس كورونا تضمن الحصانة ضده.