الخارجية الإيرانية: "الوسواس الفكري" لبومبيو حول بلادنا عاد مجددا

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، إن الوسواس الفكري لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، حول إيران عاد من جديد.

وذكر خطيب زادة في تغريدة له على حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء، ونشرتها الخارجية الإيرانية نفسها على موقعها الرسمي على "تويتر"، أن الوسواس الفكري لبومبيو حول إيران عاد من جديد، ولا يمكن لأي قدر من الإسقاط تشويه الحقيقة أيضا.

لقد عاد مجدداً وسواس بومبيو الفكري تجاه إيران.

بومبيو! لا يمكن لأي قدر من الإسقاط تشويه الحقيقة ايضاَ.

على الرغم من كل هذا الحديث عن حقوق الإنسان، كيف تبرر تمثيل نظام يفتخر بـ "إنقاذ" القتلة وأخذ الأبرياء رهائن؟

ذروة النفاق. https://t.co/znCYEzymKV — 🇮🇷 الخارجية الإيرانية (@IRIMFA_AR) September 16, 2020

وأضاف سعيد زادة أنه "رغم كل هذا التشدق بحقوق الإنسان، كيف تبرر تمثيل نظام يفخر بإنقاذ القتلة ويحتجز الأبرياء رهائن؟".

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: "رغم الوضع الداخلي المتفاقم في أمريكا، فإن بومبيو الذي تلقى تدريبات الغش والخداع والكذب في المخابرات المركزية (سي آي ايه)، بصدد حرف الرأي العام على أساس أنه كلما كانت الكذبة أكبر فإنها تكون أقرب للتصديق".

بالمناسبة: يزعم بومبيو في دقيقة أن وزير الخارجية ظريف "ليس له سلطة على ما يحدث في إيران بقدر أي شخص على سطح القمر" وبعد دقيقة قال إن الحكومة الإيرانية "تنتمي إلى ظريف".

اتخذ قرارك سيد بومبيو الكاذب والمخادع واللص

ربما حان الوقت لتجد مشغلة جديدة https://t.co/VasKRxnD40 — 🇮🇷 الخارجية الإيرانية (@IRIMFA_AR) September 16, 2020

وأكد سعيد زادة أن "بومبيو يزعم في دقيقة أن وزير الخارجية ظريف ليس له سلطة على ما يحدث في إيران بقدر أي شخص على سطح القمر، وبعد دقيقة قال إن الحكومة الإيرانية تنتمي إلى ظريف...اتخذ قرارك سيد بومبيو الكاذب والمخادع واللص، ربما حان الوقت لتجد مشغلة جديدة".

سبق أن قال بومبيو، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستتوجه إلى الأمم المتحدة مجددا الأسبوع المقبل في مسعى لإعادة فرض العقوبات على إيران وستفعل كل ما يلزم للتأكد من تطبيق هذه العقوبات.