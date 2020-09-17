ترامب يعلن إصابة موظف في البيت الأبيض بكورونا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، إن أحد العاملين بالبيت الأبيض أصيب بفيروس كورونا لكنه لم يكن قريبا منه أو على صلة به.

ونقلت رويترز عن ترامب قوله في مؤتمر صحفي: "لم يكن قريبا مني... ولم أكن على صلة به".

جاء المؤتمر الصحفي بعد يوم واحد من توقيع اتفاقين لتطبيع العلاقات بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين في البيت الأبيض.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كايلي مكناني في المؤتمر الصحفي إن الحالة المؤكدة "لم تؤثر" على الحدث وإن الموظف لم يقترب من الصحفيين.

في السياق ذاته، رجح ترامب أن تبدأ الولايات المتحدة في توزيع لقاح ضد "كوفيد-19 "في شهر أكتوبر/ تشرين الأول أو بعده بقليل.

وأوضح ترامب قائلا "نحن جاهزون لتوزيع اللقاحات بطريقة آمنة وفعالة للغاية. يمكن أن نبدأ في وقت ما في أكتوبر... أعتقد أنه سنبدأ في منتصف أكتوبر وربما بعد ذلك بقليل".

ووفقًا له، الولايات المتحدة مستعدة أيضًا لتوزيع ما يصل إلى 100 مليون جرعة من اللقاح بحلول نهاية عام 2020.

وقالت الحكومة الأمريكية، يوم الأربعاء، إنها ستبدأ في توزيع أي لقاح لمرض كوفيد-19 في غضون يوم واحد من موافقة الجهات التنظيمية عليه في إطار تخطيطها لإمكانية طرح عدد محدود من الجرعات بحلول نهاية العام.