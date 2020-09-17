الصين تدعو لانسحاب "مسؤول" ومنظم للقوات الأجنبية من أفغانستان

أكد وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، أن انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان ينبغي أن يكون " مسؤولا" ومنظما لضمان انتقال مرن للسلطة.

وقال وانغ يي في مقابلة مع وكالة أنباء "شينخوا" الصينية إن "الصين كما في السابق، ستواصل دعمها لعملية وقف إطلاق النار في أفغانستان، داعيا المجتمع الدولي ودول المنطقة إلى الالتزام بمبدأ العدالة، ودعم استعادة السلام في أفغانستان بشكل مشترك، فضلا عن الانسحاب المسؤول والمنظم للقوات العسكرية الأجنبية لضمان انتقال مرن للسلطة".

وأكد أن إنهاء الفوضى بأقرب وقت ممكن في أفغانستان والعودة إلى السلام هو الأمل الأكبر ليس فقط لجميع السكان الأفغان، ولكن أيضًا لمصلحة دول المنطقة والمجتمع الدولي بأسره.

وختم الوزير، قائلا إن "الصين كصديق وفي لأفغانستان، تأمل من صميم قلبها أن تعطي جميع أطراف المحادثات في أفغانستان الأولوية للمصالح الوطنية وأن تكون قادرة على إيجاد حل سياسي فعال للمشكلة الأفغانية في أقرب وقت ممكن".

وانطلقت في العاصمة القطرية الدوحة مفاوضات السلام بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان، لبحث سبل إنهاء الحرب المستمرة منذ نحو عقدين وإحلال السلام الدائم.