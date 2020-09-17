الإعصار "سالي" يجتاح جنوب شرق الولايات المتحدة ويهدد بكوارث... فيديو

تسبب الإعصار سالي في مقتل شخص واحد على الأقل وأجبر المئات على ترك منازلهم، يوم أمس الأربعاء.

وتحركت العاصفة على الشاطئ بالقرب من حدود ولايتي فلوريدا وألاباما بسرعة رياح بلغت 165 كم في الساعة.

Hurricane Sally's strong winds forced a tractor-trailer to flip over on a highway in Mobile Bay, Alabama https://t.co/MAZLohTffI pic.twitter.com/wLYrJhTwKd — CBS News (@CBSNews) September 16, 2020

ولقي شخص مصرعه في أورانج بيتش في ولاية ألاباما، وفقًا لتصريحات رئيس البلدية توني كينون، الذي أضاف، إن هناك شخص مفقود أيضا.

وبدأت العاصفة بتحركها بسرعة 5 كم في الساعة، والتي تقارن بالمشي السريع، كما وصلت إلى اليابسة في الساعة 09:45 بتوقيت غرينتش بالقرب من شواطئ الخليج في ولاية ألاباما.

واستمرت العاصفة بالمضي 50 كم حتى وصلت إلى مدينة بينساكولا في ولاية فلوريدا، عندها تسارعت العاصفة إلى سرعة تعادل هرولة خفيفة وضربت المناطق الحضرية التي تضم ما يقرب من مليون شخص.

Pensacola, Florida These two pictures were taken from the same building. One was before Hurricane Sally, the other during the height of the storm. Wind gusts topped out at around 90 mph here this morning (9/16/20). Photo cred: Aaron Fields. #FLwx #Sally pic.twitter.com/WfFk14ZHiu — Amber Wheeler (@AmberWheelerWX) September 16, 2020

وأغرقت سالي القوارب وقلبتها وألقت بأشجار النخيل على الأرض وخلعت الأسقف واللافتات ومنعت الكهرباء عن أكثر من 540 ألف منزل وشركة.

قالت السلطات في مقاطعة إسكامبيا، التي تضم بينساكولا، إنه تم إنقاذ 377 شخصًا على الأقل من المناطق التي غمرتها الفيضانات.

Just getting out in Orange Beach, Alabama where we rode out #HurricaneSally — going to start tweeting damage. Internet spotty so bear with me. pic.twitter.com/NSEZQYJWef — Brian Entin (@BrianEntin) September 16, 2020

كما أعلن حظر التجول في مقاطعة إسكامبيا وبعض مدن ألاباما الساحلية، بحسب ما نقلته "تي آر تي وورلد" المحلية.

واشتدت الرياح، مساء يوم الأربعاء، لتصل إلى 75 كم في الساعة، وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية إن أمطارا غزيرة هطلت في الشمال والشرق، في شرق ولاية ألاباما وغرب جورجيا.