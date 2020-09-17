إعصار يقطع الكهرباء عن 60 ألف منزل في فنلندا

ترك الإعصار "أيلا" الذي ضرب فنلندا يومي الأربعاء والخميس، نحو 60 ألف منزل في 150 مدينة دون كهرباء.

وأدت الكارثة الطبيعية إلى سقوط الأشجار على خطوط الكهرباء، ما أثر على مناطق الجنوب الغربي والوسط والشمال الغربي للجمهورية. والمدن الأكثر تضررا هي موستاساري وبوري وأوسيكاوبونكي، حيث تم رصد 3-5 آلاف حالة انقطاع التيار الكهربائي.

Lots of interesting phenomena going on currently in Europe storm-wise.



- Storm #Aila will affect Finland

- Possible #Medicane formation in Mediterranean

- Invest #99L has 20 % chance of subtropical cyclone formation pic.twitter.com/vRy6rKLAHL — Mika Rantanen (@mikarantane) September 16, 2020

وبلغت سرعة الرياح في عدد من المناطق 30 مترًا في الثانية تقريبا. ألغت العديد من شركات الخطوط الجوية الرحلات بين هلسنكي وتالين بسبب الاضطرابات المناخية.

The autumn storm now has a name: Aila. https://t.co/SalVm55g1q — David Mac Dougall (@davidmacdougall) September 16, 2020

ويعمل المعنيون على إعادة تشغيل الطاقة، لكن لا يزال من الممكن حدوث انقطاعات جديدة في التيار الكهربائي.