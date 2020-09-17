فيديو يرصد آثار الإعصار "سالي" في ولاية ألاباما الأمريكية

تسبب إعصار سالي في دمار كبير وانهيارات أرضية في ولاية ألاباما الأمريكية، مجبرا الكثيرين على ترك منازلهم.

ونشرت شبكة "إيه بي سي" الإخبارية الأمريكية مقطع فيديو، قالت إنه يرصد آثار الدمار اللذي خلفه الإعصار على أحد شواطئ الولاية (أورانج بيتش).

وكانت سرعة العاصفة المرافقة للإعصار تتحرك على الشاطئ بالقرب من حدود ولايتي فلوريدا وألاباما بسرعة 165 كم في الساعة.

وتسبب الإعصار في مقتل شخص على شاطئ (أورانج بينتش)، بينما تم فقد آخر.

ويصل عدد السكان في المناطق التي وصلت إليها العاصفة إلى ما يقرب من مليون شخص، وتعرضت القوارب وألقت بأشجار النخيل على الأرض وخلعت الأسقف واللافتات ومنعت الكهرباء عن أكثر من 540 ألف منزل وشركة.

The Sportsman Marina in Orange Beach, Alabama, was left in ruins after Hurricane Sally made landfall nearby as a dangerous Category 2 storm. https://t.co/Mc99zACSZu pic.twitter.com/S9tDevV8h8 — ABC News (@ABC) September 17, 2020

وأعلنت السلطات حظر التجول في مقاطعة "إسكامبيا" وبعض مدن ولاية ألاباما الساحلية.