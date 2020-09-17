عبد الله بن زايد وبومبيو يبحثان وقف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية

بحث الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية الإماراتي، سبل وقف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية مع وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن المباحثات جاءت في ختام زيارته على رأس وفد الدولة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن التي وقع فيها على معاهدة السلام التاريخية بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل.

وتابعت: "التقى ابن زايد مع بومبيو وعدد من قادة وأعضاء الكونغرس الأمريكي، وركز خلال الاجتماع على سبل تعزيز معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية للسلام والاستقرار الإقليميين من خلال وقف عمليات الضم والإسهام في إيجاد طاقة جديدة إيجابية للتغيير في كافة أرجاء منطقة الشرق الأوسط".

وأضافت: "جرى مناقشة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة والتأكيد على الالتزام المشترك بالتعاون ضمن الجهود المبذولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، إضافة إلى تعزيز السلم والأمن في منطقة الخليج العربي ومواجهة التطرف وردع التهديدات التي تزعزع الاستقرار الإقليمي".