‏بايدن ينتقد ترامب: ليس أهلا لتولي الرئاسة

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، اعتبر بايدن أن ترامب فشل في ذلك، وهذا ما "يجعله غير أهل بتاتا" لتولي الرئاسة، مشيرا إلى أن مسؤولية الرئيس هي "حماية الشعب الأمريكي، وهو لم يفعل ذلك"، كما أكد أنه لا يثق في ترامب بخصوص ما يردده حول إنتاج لقاح ضد الوباء.

ويواصل المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن توجيه انتقادات لاذعة لخصمه الجمهوري دونالد ترامب بخصوص تدبير مرحلة جائحة كوورونا.

وأشار بايدن تحديدا إلى رفض ترامب فرض إجراءات على الصعيد الوطني لمكافحة الفيروس مثل تدابير التباعد الجسدي وإلزامية وضع الكمامة.

كما أكد نائب الرئيس السابق أنه لا يثق بتاتا بترامب بكل ما يتعلق بإنتاج لقاح فعال ضد فيروس كورونا وتوزيعه.

وأضاف: "أثق باللقاحات، وأثق بالعلماء، لكني لا أثق بدونالد ترامب. والآن لا يمكن للأمريكيين أيضا أن يثقوا به. هناك شيء واحد مؤكد: لا يمكننا أن نسمح للسياسة بأن تتدخل في اللقاح بأي شكل من الأشكال".