مستعمرة بريطانية تتخلى عن الملكة إليزابيث وتعلن نفسها جمهورية

تعتزم سلطات بربادوس إعلان البلاد جمهورية بداية من عام 2021، ولم تعد تعترف بالملكة إليزابيث الثانية كرئيسة للدولة.

وقالت الحاكمة قبل افتتاح الدورة البرلمانية: "لقد حان الوقت لنضع ماضينا الاستعماري وراءنا. شعب بربادوس يريد رئيس دولة بربادوس... وستتخذ بربادوس الخطوة المنطقية التالية نحو السيادة الكاملة هي أن تصبح البلاد جمهورية في يوم الاحتفال بالذكرى الخامسة والخمسين لاستقلالنا.. فبعد حصولنا على الاستقلال قبل أكثر من نصف قرن، لا يمكن لبلدنا أن يشك في قدرته على الحكم الذاتي".

That’s how all the states from USA, UK, and European Union should do to rule their own territories according to their own wishes.#Barbados #desegregatedUK https://t.co/Iq9nrA7ZlN — dR.FaiXanMunir (@oyeefaixy) September 17, 2020

والجدير الذكر أن أشهر مواطني باربادوس هي المغنية ريهانا، والتي تم تعيينها كسفيرة فوق العادة للبلاد وهي ستكون مسؤولة عن حل مسائل التعليم والسياحة والاستثمار.

وحصلت باربادوس على استقلالها عام 1966، لكن الملكة لا تزال تترأس الدولة.

وتعتبر ملكة بريطانيا العظمى إليزابيث الثانية، رئيسة كومنولث الأمم والملكة الحالية لـ15 دولة مستقلة، وهي أستراليا وأنتيغوا وبربودا وجزر الباهاما وبربادوس وبليز وغرينادا وكندا ونيوزيلندا وبابوا غينيا الجديدة وسانت فنسنت وجزر غرينادين وسانت كيتس ونيفيس وسانت لوسيا وجزر سليمان وتوفالو وجامايكا.