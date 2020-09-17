انفجار خط غاز في ولاية أوكلاهوما يسبب حريقا هائلا...فيديو

وذكر موقع قناة "التاسعة" الأمريكية أن "النيران اشتعلت فى منطقة NW 248 منوهةً بأن الحريق ارتفع بين 50 إلى 100 قدم في الهواء".
NATURAL GAS LINE EXPLOSION earlier in #Piedmont, Oklahoma as well. pic.twitter.com/2GfSXaKvLn— CIA-Simulation Warlord 🇺🇸😈🇺🇸 (@zerosum24) September 17, 2020
وأشار مسؤول مقاطعة كينجفيشر، إلى أن "خط غاز عالي الضغط ربما أصيب"، موضحاً أن "هناك تقارير عن أضرار جسيمة في واترلو وتقاطع 2950".
BREAKING: ⚠️ HUGE GAS EXPLOSION IN #EDMOND/#PIEDMONT, #OKLAHOMA pic.twitter.com/6vDu61C4DH— SV News 🚨 (@SVNewsAlerts) September 17, 2020
وأكد أن "الأطقم تمكنت من إخماد النيران، في وقت واصل رجال الإطفاء التصدي لحرائق العشب الناجمة عن الانفجار، بينما لم ترد تقارير عن وقوع اصابات".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)