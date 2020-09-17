انفجار خط غاز في ولاية أوكلاهوما يسبب حريقا هائلا...فيديو

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، أن حريقا كبيرا اندلع في ولاية ​أوكلاهوما​، وذلك بعد ​انفجار​ خط الغاز على الطريق السريع.

وذكر موقع قناة "التاسعة" الأمريكية أن "النيران اشتعلت فى منطقة NW 248 منوهةً بأن الحريق ارتفع بين 50 إلى 100 قدم في الهواء".

NATURAL GAS LINE EXPLOSION earlier in #Piedmont, Oklahoma as well. pic.twitter.com/2GfSXaKvLn — CIA-Simulation Warlord 🇺🇸😈🇺🇸 (@zerosum24) September 17, 2020

وأشار مسؤول مقاطعة كينجفيشر، إلى أن "خط غاز عالي الضغط ربما أصيب"، موضحاً أن "هناك تقارير عن أضرار جسيمة في واترلو وتقاطع 2950".

وأكد أن "الأطقم تمكنت من إخماد النيران، في وقت واصل ​رجال الإطفاء​ التصدي ل​حرائق​ العشب الناجمة عن الانفجار، بينما لم ترد تقارير عن وقوع اصابات".