أردوغان يهاجم ماكرون ويصفه بـ"الطامع غير المؤهل"

وتابع أردوغان في كلمة ألقاها، الخميس، خلال اجتماعه برؤساء فروع حزب العدالة والتنمية في الولايات التركية: "لو فرضنا أن تركيا استغنت عن كل شيء، هل ستتخلص فرنسا من سياسة التخبط التي قادها إليها ذلك الطامع غير المؤهل (ماكرون) وتتبنى سياسات عقلانية؟"، بحسب وكالة الأنباء التركية "الأناضول".
#عاجل | #أردوغان: لو فرضنا أن #تركيا استغنت عن كل شيء، هل ستتخلص فرنسا من سياسة التخبط التي قادها إليها ذلك الطامع غير المؤهل (ماكرون ) وتتبنى سياسات عقلانية؟— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) September 17, 2020
وأشار الرئيس التركي إلى "تصميم بلاده على مواصله الكفاح من أجل أصدقائها، مثلما تفعل من أجل مواطنيها"، مشددا على أن "هذا هو نموذج تركيا في الكفاح".
#عاجل | #أردوغان: مصممون على مواصله الكفاح من أجل أصدقائنا مثلما نفعل من أجل أنفسنا، هذا هو نموذج #تركيا في الكفاح— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) September 17, 2020
وقال أردوغان: "بدعم من شعبنا سنواصل القيام بكل ما نراه الأفضل والأصح من أجل مصلحة بلادنا".
وتابع: "لو تلقينا أجوبة واقعية وصادقة لجميع أسئلتنا حول شرق المتوسط، لأصبح من الواجب علينا إعادة النظر في سياستنا".
وشدد بالقول: "مستمرون في العمل على تنمية أمتنا التركية في جميع المجالات حتى لو انهارت أوروبا وأمريكا اقتصاديا وديمقراطيا".
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