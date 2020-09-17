أردوغان يهاجم ماكرون ويصفه بـ"الطامع غير المؤهل"

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن سياسات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "متخبطة"، مشددا على أن بلاده "ستفعل الأفضل من أجل مصلحتها في شرق المتوسط".

وتابع أردوغان في كلمة ألقاها، الخميس، خلال اجتماعه برؤساء فروع حزب العدالة والتنمية في الولايات التركية: "لو فرضنا أن تركيا استغنت عن كل شيء، هل ستتخلص فرنسا من سياسة التخبط التي قادها إليها ذلك الطامع غير المؤهل (ماكرون) وتتبنى سياسات عقلانية؟"، بحسب وكالة الأنباء التركية "الأناضول".

#عاجل | #أردوغان: لو فرضنا أن #تركيا استغنت عن كل شيء، هل ستتخلص فرنسا من سياسة التخبط التي قادها إليها ذلك الطامع غير المؤهل (ماكرون ) وتتبنى سياسات عقلانية؟ — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) September 17, 2020

​وأشار الرئيس التركي إلى "تصميم بلاده على مواصله الكفاح من أجل أصدقائها، مثلما تفعل من أجل مواطنيها"، مشددا على أن "هذا هو نموذج تركيا في الكفاح".

#عاجل | #أردوغان: مصممون على مواصله الكفاح من أجل أصدقائنا مثلما نفعل من أجل أنفسنا، هذا هو نموذج #تركيا في الكفاح — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) September 17, 2020

​وقال أردوغان: "بدعم من شعبنا سنواصل القيام بكل ما نراه الأفضل والأصح من أجل مصلحة بلادنا".

وتابع: "لو تلقينا أجوبة واقعية وصادقة لجميع أسئلتنا حول شرق المتوسط، لأصبح من الواجب علينا إعادة النظر في سياستنا".

وشدد بالقول: "مستمرون في العمل على تنمية أمتنا التركية في جميع المجالات حتى لو انهارت أوروبا وأمريكا اقتصاديا وديمقراطيا".