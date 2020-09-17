إرسال أوكرانيا قوات رديفة لمنع دخول الحجاج

تجمّع عدة آلاف من الحجاج الحسيديين على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا، الذين يتوجهون إلى مدينة أومان الأوكرانية للاحتفال بالعام اليهودي الجديد.

آلاف من الحجاج اليهود يحاولون اقتحام الحدود الأوكرانية من جهة بيلاروسيا، حيث تجمع أكثر 1.5 ألف حاج يهودي حسيدي على الحدود بين البلدين، وطالبوا بالسماح لهم بدخول أوكرانيا، بحسب تقرير وكالة أنباء بيلتا .

ووفقا للتقرير حاول الحجاج الدخول إلى أوكرانيا للوصول إلى أومان من أجل الاحتفال بالعام الجديد حسب التقويم اليهودي في 19 سبتمبر/أيلول، على الرغم من الحظر المفروض على دخول الأجانب بسبب وباء فيروس كورونا. وفي ضوء تلك الأحداث التقى رئيس دائرة حدود الدولة في أوكرانيا سيرغي دينیکو بمجموعات من الحجاج الهاسیدیم، وعرض عليهم مرسوم مجلس الوزراء الأوكراني بشأن تقييد دخول الأجانب.

وأشار دینیكو إلى أنه يجب على كل مواطن أجنبي احترام قوانين أوكرانيا والقواعد التي تقيد عبور حدود الدولة، كما حذر الحسيديم من المسؤولية في حال وقوع محاولة غير مصرح بها لاختراق الحدود. ولمنع حدوث اختراق، قامت دائرة حدود الدولة بأخذ احتياطياتها وكثفت وجودها على الحدود .

وأظهر مقطع الفيديو الذي نشره حرس الحدود عشرات الحجاج المتدينين يرتدون زيا تقليديا ويصلّون وفي أيديهم كتب في وسط الطريق. وتظهر حقائب وأكياس ملقاة على الطريق بجوار الخيام بالقرب من المعبر الحدودي.

وعلى مقربة، تأهب عناصر حرس الحدود الأوكراني الذين حملوا دروع مكافحة الشغب وشكّلوا طوقا. وتحرص كل من أوكرانيا وإسرائيل على تجنب زيادة عدد الإصابات، وأغلقت كييف الحدود أمام الأجانب حتى أواخر أيلول/سبتمبر، فيما من المقرر أن تفرض إسرائيل إغلاقًا لمدة ثلاثة أسابيع اعتبارا من الجمعة.

وسجّلت أوكرانيا أكثر من 162 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا وأكثر من 3340 وفاة.