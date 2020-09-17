عرافون يمارسون طقوسهم لدعم ترامب وبايدن في الانتخابات الأمريكية... فيديو

استخدم عرافون، في بيرو، البخور والزهور وصورا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن، لإقامة طقوس متوارثة للتنبؤ بمن سيفوز بالانتخابات الرئاسية التي تجري في الولايات المتحدة في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وبحسب وكالة "رويترز"، ارتدى العرافون ملابس متعددة الألوان وأنشدوا الأهازيج ونفخوا آلة موسيقية تقليدية، وتوجهوا بالدعاء إلى "باتشاماما" أي الأرض الأم، كي تسير الانتخابات في أجواء سلمية، دون هجمات أو "سحر أسود".

وخلال الطقوس وضع العرافون نباتات طبية وفاكهة وثعبانا حيا، فوق صور ترامب وبايدن، وقالت آنا ماريا سيميون، أستاذة العرافين، خلال الطقوس التي أقيمت في غرفة خافتة الإضاءة بمبنى قديم وسط العاصمة ليما إنها تميل إلى بايدن.

وأضافت آنا: "لهذا نطهره. رأيناهم يهاجمونه بأعمال سحر، بتعويذة على شكل دمية يظللونها لإزاحته".

كبير العرافين، بابلو توريس، الذي كان يحمل ثعبانا على كتفه، لم يشاركها الرأي، وبخّ سائلا غريبا من فمه على صورة لترامب، متمتما: "طاقات إيجابية للسيد دونالد ترامب".

وأضاف: "لماذا؟ لأنه يستحق، يحتاج طاقات إيجابية ومشاعر صادقة من أنصاره. نؤيد هذا الرجل الفاضل. سيفوز".

وأظهر استطلاع رأي تقدم بايدن على ترامب في أوساط الناخبين المحتملين على مستوى البلاد بتسع نقاط مئوية.