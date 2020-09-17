روحاني: مصممون على توفير 10 آلاف سرير للمرضى في إيران

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، تصميم بلاده على الانتهاء من إنشاء مستشفيات ومراكز علاجية بسعة 10 آلاف سرير في أنحاء البلاد، خلال العام الجاري ومطلع العام المقبل على أقصى تقدير.

جاء ذلك خلال مراسم افتتاح مجموعة من المشاريع الوطنية والبنيوية ذات الصلة بوزارة الصحة وجمعية الهلال الأحمر الإيراني في عدد من المدن والمحافظات.

وبحسب وكالة "إرنا"، أعرب رئيس الجمهورية عن سعادته لافتتاح هذه المشاريع البنيوية، كونها تساهم في توفير ظروف الرخاء وراحة المواطنين لاسيما في ضوء تفشي فيروس كورونا.

وقال روحاني: "كما وعد وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي، سيتم بنهاية العام الحالي وخلال الأشهر الأولى من العام القادم تدشين مراكز علاجية ومستشفيات بسعة 10 ألاف سرير".

واثنى روحاني على جهود وتضحيات كوادر التمريض والأطباء وجميع العاملين في الوسط والطبي، سائلا الله نيلهم "أعلى درجات الشهادة".

وأشاد روحاني بجهود العاملين لدى جميعة الهلال الأحمر الإيرانية، التي شهدت افتتاح 1400 مركز جديد لتوفير خدمات الإنقاذ والإغاثة واحتواء الكوارث الطارئة في البلاد.

ودعا رئيس الجمهورية الإيرانية الجميع للتعاون مع الأطباء والممرضين وجميع العاملين في المراكز الصحية والعلاجية لتحقيق الإنجازات المنشودة في مجال حماية السلامة الصحية وعدم التخلف عن الدول المتقدمة في هذا الشأن.