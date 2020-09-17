البرلمان الأوروبي لا يعتبر لوكاشينكو رئيسا شرعيا لبيلاروسيا

أعلن البرلمان الأوروبي عقب الجلسة العامة أنه لا يعترف بنتائج الانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا ولا يعتبر ألكسندر لوكاشينكو رئيسا شرعيا للبلاد.

وجاء في بيان البرلمان: "نؤكد أن البرلمان الأوروبي، وفقًا لموقف المجلس الأوروبي، يرفض نتائج ما يسمى بالانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا التي أجريت في 9 أب/أغسطس بسبب الانتهاكات الصارخة لجميع القواعد المعترف بها دوليا، ولا يعتبر ألكسندر لوكاشينكو رئيسا شرعيا للبلاد".

كما دعا البرلمان الأوروبي إلى فرض عقوبات على رئيس بيلاروسيا الحالي ألكسندر لوكاشينكو والمسؤولين، بسبب ما وصفه بتزوير نتائج الانتخابات في بيلاروسيا.

وأوضح البرلمان الأوروبي في بيان أنه يدعو إلى "فرض عقوبات على لوكاشينكو والمسؤولين عن تزوير نتائج الانتخابات في بيلاروس والعنف ضد المتظاهرين"، مؤكدين "عدم اعترافهم بشرعية الرئيس الحالي للبلاد".

وشهدت بيلاروسيا احتجاجات عقب الانتخابات التي جرت في 9 آب/أغسطس، وفاز بها الرئيس البيلاروسي الحالي، ألكسندر لوكاشينكو، بحصوله على 80.1 في المئة من الأصوات، واعتبرتها المعارضة بأنها غير نزيهة ونتائجها مزورة.