بعد تحذير المفوضية الأوروبية.... الدفاع التركية تؤكد حماية ومرافقة سفن التنقيب في المتوسط

أكدت وزارة الدفاع التركية في بيان صدر عنها، اليوم الخميس، مواصلة حماية ومرافقة سفن التنقيب التركية في شرق المتوسط والبحر الأسود.

وبحسب وكالة الأنباء التركية "الأناضول"، فإن القوات البحرية التركية ستواصل القيام "بمهامها الوطنية"، من خلال توفير الحماية لسفن البحث والتنقيب التركية العاملة في شرق المتوسط والبحر الأسود.

ونوه البيان أن القوات البحرية التابعة للجيش التركي، توفر الحماية لسفينة "الفاتح"، التي تعمل في البحر الأسود، ولسفن ياووز" و"بارباروس خير الدين باشا" التي تعمل على التنقيب والبحث شرقي المتوسط.

وكان الاتحاد الأوروبي قد دعا، أمس الأربعاء، تركيا لسحب سفينة التنقيب "يافوز" من المياه القبرصية أسوة بما فعلته مع سفينة "أوروتش رئيس" في المياه اليونانية.

وتأتي تلك الدعوة وسط خلاف بين أنقرة والاتحاد الأوروبي حول أعمال التنقيب في المناطق الاقتصادية اليونانية والقبرصية.

وجاء في بيان لمتحدث جهاز العمل الخارجي، بيتر ستانو، أن قيام تركيا مؤخرا بسحب أوروتش رئيس "خطوة مهمة تمهد الطريق أمام حوار ذي معنى بين اليونان وتركيا، والاتحاد الأوروبي يدعو لاتخاذ قرار مماثل فيما يخص قبرص".

وتابع أن إعلان تركيا، يوم الثلاثاء، عن تمديد الإخطار البحري لسفينة الحفر "يافوز" سوف يغذي المزيد من التوترات وانعدام الأمن في شرق المتوسط، فيما تسنح الفرصة لخفض التصعيد بشكل فوري واستئناف الحوار والمفاوضات".

وحذرت أورزولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، أمس الأربعاء، تركيا من "ترهيب" جيرانها، في إطار النزاع على موارد الغاز الذي تتواجه فيه تركيا مع اليونان في شرق المتوسط.

وأكدت دير لاين، في كلمتها السنوية حول حال الاتحاد الأوروبي أمام البرلمان الأوروبي، على "الدعم الأوروبي الكامل لليونان وقبرص على خلفية خلافهما مع تركيا في شرق المتوسط".

ويذكر أن الاتحاد الأوروبي قد لوح بفرض عقوبات ضد تركيا، في حال استمرت برفض الحوار لإيجاد حل للنزاع الإقليمي مع اليونان وقبرص.

© Sputnik / نشاط تركيا في البحر الأبيض المتوسط

وقد تصاعد التوتر بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، بعد إرسال سفينة مسح تركية للتنقيب عن النفط والغاز في مناطق في شرق المتوسط تؤكد اليونان أنها تابعة لها.