أردوغان: لن نسمح بعزل تركيا داخل شواطئها

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه لم يتم السماح بعزل بلاده داخل شواطئها.

وأكد أردوغان في كلمة ألقاها، الخميس، خلال اجتماعه برؤساء فروع حزب العدالة والتنمية في الولايات التركية: "لن نسمح لأحد بعزل تركيا داخل شواطئها رغم امتلاكها أطول سواحل على المتوسط".

#عاجل | #أردوغان: لن نسمح لأحد بعزل #تركيا داخل شواطئها رغم امتلاكها أطول سواحل على المتوسط — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) September 17, 2020

​وأضاف، بحسب وكالة الأنباء التركية "الأناضول": "رغم استفزازات الطرف الآخر (اليونان) وسلوكه الصبياني شرق المتوسط، نتصرف بحكمة لأننا دولة عظيمة وعلى حق".

وتابع: "أدرك نظراؤنا (شرقي المتوسط) بأن لغة التهديد لا تنفع وأن تركيا لن تخضع للابتزاز وقطاع الطرق".

#عاجل | #أردوغان: رغم استفزازات الطرف الآخر (#اليونان) وسلوكه الصبياني شرق المتوسط، نتصرف بحكمة لأننا دولة عظيمة وعلى حق — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) September 17, 2020

​وقال أردوغان في كلمته اليوم: "لو فرضنا أن تركيا استغنت عن كل شيء، هل ستتخلص فرنسا من سياسة التخبط التي قادها إليها ذلك الطامع غير المؤهل (ماكرون) وتتبنى سياسات عقلانية؟"

​وأشار الرئيس التركي إلى "تصميم بلاده على مواصلة الكفاح من أجل أصدقائها، مثلما تفعل من أجل مواطنيها"، مشددا على أن "هذا هو نموذج تركيا في الكفاح".

وقال أردوغان: "بدعم من شعبنا سنواصل القيام بكل ما نراه الأفضل والأصح من أجل مصلحة بلادنا".

وتابع: "لو تلقينا أجوبة واقعية وصادقة لجميع أسئلتنا حول شرق المتوسط، لأصبح من الواجب علينا إعادة النظر في سياستنا".

وشدد: "مستمرون في العمل على تنمية أمتنا التركية في جميع المجالات حتى لو انهارت أوروبا وأمريكا اقتصاديا وديمقراطيا".