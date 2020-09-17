وصلوا إلى النجومية بعد إخفاقات متكررة... 5 قصص ملهمة لمشاهير حول العالم

قصص نجاح المشاهير والناجحين لم تكتب من فراغ، فمن الطبيعي أن يمر كل إنسان بمجموعة من الكبوات والأزمات في حياته، ولكن من الذي يستطيع أن يسخر هذه الأزمات في صالحه فقط بحيث تكون عوناً له على الاستمرار والتحدي،هو فقط من ينجح، ومن يستسلم لها بالطبع سيفشل ويكتفي بترديد عبارة "إنه الحظ".

الطريق إلى النجاح صعب للغاية وغالبًا ما يؤدي بنا إلى إخفاقات تتحول إلى عيوب في حياتنا. يتطلب النجاح الكثير من العمل الجاد والصبر والشجاعة لمواجهة التحديات وجميع العقبات الممكنة، النجاح شيء لا يأتي بسهولة. الفشل في طريق النجاح هو القاعدة، ولكن تظل الحقيقة أن هناك خطوة نحو النجاح. كان على عدد من المشاهير التغلب على العديد من العقبات للوصول إلى النجاح.... لقد أوصلهم الفشل إلى أدنى مستويات حياتهم. ومع ذلك، فإن عملهم الجاد أعطاهم ما قاتلوا من أجله، ومثابرتهم هي حاليًا مصدر إلهام للكثيرين.

إذا شعرت يومًا أنك أخفقت في الحياة وتحتاج إلى القليل من الإلهام لتجاوز هذه الفترة، فإليك بعض القصص الملهمة لأشخاص أرهقتهم الأوقات الصعبة، لكنهم نجحوا وأصبحوا مشهورين.

1.والت ديزني: بدأت قصة والت ديزني الملهمة بمجموعة من الإخفاقات- طُرد من وظيفته في كانساس سيتي ستار لأنه "يفتقر إلى الخيال وليست لديه أفكار جيدة"؛ رُفضت رسومه الكرتونية ميكي ماوس لكونها "مخيفة للغاية بالنسبة للنساء"؛ تم رفض ثلاثة خنازير صغيرة أيضًا لأنها تضم ​​أربعة أحرف فقط؛ تم إغلاق أول مشروع تجاري له، استوديو الرسوم المتحركة Laugh-O-Gram، بسبب الإفلاس. لكنه تخطى النكسات، وقام ببناء شركة والت ديزني، التي تجني الآن المليارات. تقول الشائعات أن ديزني رُفضت 302 مرة قبل أن تحصل أخيرًا على تمويل لها.

© Sputnik . ميكي ماوس ونائب رئيس شركة "والت ديزني" روي ديزني

2. سيلفستر ستالون: ولد في مدينة نيويورك عام 1946، وأثناء الولادة عانت والدته مشاكل طبية، أدت إلى ولادة "ستالون" بعصب ميت على وجهه، وهو السبب في مظهر وجهه بهذه الصورة التي كانت السبب في شهرته.

خلال نشأة "ستالون" لم يتوافق والداه معا؛ فانفصلا في سن مبكرة، واضطر أن يعيش في دار تبني لبعض الوقت، وبسبب معاناته هذه لم يكن "ستالون" تلميذا جيدا في المدرسة، وتعرض للطرد من أكثر من مدرسة بسبب مشاكل في سلوكه. عمل بائع بقالة، لقد كان محطمًا لدرجة أنه اضطر إلى بيع مجوهرات زوجته من أجل إطعام أسرته. ذات مرة، كان يائسًا لدرجة أنه اضطر إلى بيع كلبه لشخص غريب في متجر خمور مقابل 25 دولارًا. ويقول إنها كانت أكبر خسارة في حياته وبدأ في البكاء. رغم معاناة الطفولة نجح "ستالون" في تغيير حظه بعد دخوله عالم الفن في هوليوود، وحصوله على دور "روكي"، الشخصية التي ابتكرها، إلا أنه لم يحصل على حقوق ملكيتها. خمن ماذا فعل بأول راتب له؟ اشترى كلبه مقابل 15000 دولار.

© Sputnik . Abduallah Hamid سيلفستر ستالون - مهرجان الجونة

3.جوان رولينغ: هي حاليًا واحدة من أغنى النساء في العالم. بدأت قصتها الملهمة في فقر مدقع عندما كانت طفلة، وبعدها أصبحت مطلقة تربي طفلًا بمفردها. لقد مرت بسلسلة من العقبات والفشل. كانت رولينغ فقيرة جدًا لدرجة أنه لم يكن لديها المال الكافي لطباعة مخطوطة هاري بوتر، لذلك قامت بكتابة كل الكلمات التي يزيد عددها عن 9000 كلمة على آلة كاتبة قديمة باليد لتقديمها إلى الناشر. هذه الكاتبة البريطانية تحولت إلى رمزٍ لما يمكن للمرأة أن تحققه. وعلى الرغم من احتلالها المركز الأول بين الكتاب بوصفها الأكثر ثراءً، إلا أنها لم تلبث في هذا الموقع كثيرًا، فقد تبرعت بقسمٍ كبيرٍ من ثروتها لصالح الأعمال الخيرية.

© AFP 2020 / ANGELA WEISS الكاتبة البريطانية جوان رولينغ

4. مايكل جوردان: هو بلا شك أشهر لاعب كرة سلة في العالم. عندما كان طفلاً، أدرك أنه يحب كرة السلة ويريد الخروج منها بمهنة، لكن المدرب لم يأخذه لأنه قصير. لم يتم تعيينه حتى في فريق كرة السلة في المدرسة الثانوية. لقد دفعه هذا الأمر وخلق له الحافز للتغلب على جميع النكسات وتحديد هدف واحد هو حبه لكرة السلة التي حددت نجاحه وهي ملهمة حقًا.

© AP Photo / Andrew Harnik مايكل جوردان

5.ألبرت أينشتاين: لم يستطع ألبرت أينشتاين الكلام حتى بلغ الرابعة من عمره، ولم يقرأ حتى بلغ السابعة. اعتقد والداه ومعلموه أنه لم يكن بطيئًا فحسب، بل كان متخلفًا عقليًا وغير اجتماعي. تم طرده من المدرسة، كما حُرم من القبول في زيورخ بوليتكنيك. كان هذا التحدي الأكبر له. أينشتاين هو عالم فيزيائي ألماني، ويُعدّ من أكثر علماء الفيزياء تأثيراً في القرن العشرين، فقد حصل على جائزة نوبل للفيزياء في عام 1921 وذلك لتفسيره ظاهرة التّأثير الكهروضوئي.

© AFP 2020 / Sergei Gapon فتاة تسير أمام جدارية كبيرة على مدخل متحف كبير للعلوم، للعالم ألبرت أينشتاين في مينسك، بيلاروسيا 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2017

هذه بعض من قصص الشخصيات العالمية التي وصلت إلى أعلى قمم النجاح في الحياة، والتي تمكَّنت من تأسيس الكثير من الأعمال والمؤسسات العالميَّة المهمة التي لعبت دوراً أساسيَّاً في تقدُّم الاقتصاد العالمي وتقدُّم المجتمع الذي تعيش فيه، وأغلب تلك الأسماء الشهيرة لم تصل إلى كل هذا النجاح الكبير إلَّا بعد عناء وتعب طويل.