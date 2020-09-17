أمريكا تفرض عقوبات على 50 شخصية وكيانا إيرانيا ولبنانيا

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، فرض عقوبات على 46 شخصًا وشركتين إيرانيتين، بجانب شركتين لبنانيتين على صلة بجماعة "حزب الله".

القاهرة- سبوتنيك . وأوضح موقع وزارة الخزانة الأمريكية في قائمة محدثة بالأسماء، أن 45 شخصًا يحملون الجنسية الإيرانية تم وضعهم على قائمة العقوبات المتعلقة بمكافحة الإرهاب، بجانب شركتين إيرانيتين "على صلة بوزارة الاستخبارات والأمن الوطني الإيرانية".

كما تم إدراج شخص يحمل الجنسية اللبنانية وهو سلطان خليفة أسعد، بجانب شركتي "أرش للاستشارات والدراسات الهندسية" و"معمار للهندسة والإنماء"، وذلك بسبب "صلتهم بحزب الله اللبناني".

تعهدت إدارة الرئيس دونالد ترامب، على لسان المبعوث الأمريكي الخاص بملف إيران، إليوت أبرامز، الأربعاء، بفرض العقوبات الأمريكية "كاملة" على أي شركة سلاح دولية تعقد صفقات مع إيران فور أن يتقرر تمديد حظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة على طهران.

فيما قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن بلاده ستتوجه إلى الأمم المتحدة مجددا، الأسبوع المقبل، في مسعى لإعادة فرض العقوبات على إيران وستفعل كل ما يلزم للتأكد من تطبيق هذه العقوبات.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات على وزيرين لبنانيين سابقين، مقربين من "حزب الله".

الوزيران هما علي حسن خليل، وينتمي إلى حركة أمل التي يتزعمها رئيس مجلس النواب نبيه بري، والحليفة لـ"حزب الله"، فيما ينتمي يوسف فنيانوس إلى تيار المردة والحليف بدوره لـ"حزب الله".