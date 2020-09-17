لافروف: روسيا تراقب سير الحملة الانتخابية الأمريكية وستحترم نتائجها

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن روسيا ستحترم أي نتيجة للانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقال لافروف في مقابلة تلفزيوينة، اليوم الخميس، "لن أعلق على الوضع الانتخابي، هذا هو قانونهم ونظامهم الانتخابي".

وتابع "أي تعليقات سأدلي بها ستفسر مرة أخرى على أنها محاولة للتدخل في الشؤون الداخلية".

وأوضح "سأقول شيئا واحدا، وهو ما قاله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكثر من مرة، نحن سنحترم أي نتيجة لهذه الانتخابات".

وأضاف "نحن، مثل أي دولة طبيعية تهتم بمصالحها ومصالح الأمن الدولي، نتابع عن كثب الحملة الانتخابية الأمريكية".

وكانت المخابرات الأمريكية قد أعلنت، في وقت سابق، أن دولا مثل روسيا والصين وإيران، تتدخل بالفعل في الانتخابات الأمريكية في عام 2020 ومن جانبها تنفي روسيا بشكل قاطع أي تدخل من هذا النوع.

وذكرت وسائل الإعلام الأمريكية في شهر شباط/ فبراير، أن المخابرات الأمريكية حذرت مجلس النواب الأمريكي من "التدخل الروسي" في الحملة الرئاسية لعام 2020 لمساعدة الرئيس الحالي دونالد ترامب.

ونفت روسيا مرارًا الاتهامات بمحاولات التأثير على العمليات الديمقراطية في دول مختلفة، ووصفها السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف بأنها "لا أساس لها على الإطلاق".

يذكر أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية ستجري يوم 3 نوفمبر/تشرين الثاني القادم، وقد ترشح إليها الرئيس الحالي دونالد ترامب لولاية ثانية، وسيواجه فيها المرشح الديمقراطي، جو بايدن.