زاخاروفا ترد على بومبيو: على واشنطن ألا تتدخل في العلاقات بين روسيا وقبرص

علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على بيان صدر مؤخرا عن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بأنه يجب على الولايات المتحدة الأميركية، ألا تتدخل في العلاقات بين روسيا وقبرص.

موسكو - سبوتنيك. وقالت زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس:

"نعتقد أولاً أنه يجب على الولايات المتحدة الأمريكية ألا تتدخل في شؤوننا الثنائية مع قبرص. وثانيًا لقد قلنا دائمًا ولا نزال نقول أن التعاون مع هذا البلد أو ذاك لا يتعارض أبدًا مع مصالح دول ثالثة وننصح واشنطن بالالتزام بنفس المبدأ".

وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قد أعرب في محادثة مع الرئيس القبرصي، نيكوس أناستاسياديس، عن قلق واشنطن بشأن مرور السفن الروسية المتجهة إلى سوريا عبر موانئ الجمهورية.