تسجيل
19:24 GMT17 سبتمبر/ أيلول 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان

    وزير سعودي يتوعد المقامرين "بجحيم" في سوق النفط

    © REUTERS / WALEED ALI
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104290/30/1042903038_0:136:3000:1823_1200x675_80_0_0_8c2a8d54c6c3980d389e296cb07088df.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202009171046575722-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%AC%D8%AD%D9%8A%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7/

    حذر وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، المتداولين من المراهنة بكثافة في سوق النفط قائلا إنه سيحاول جعل السوق متقلبًا ووعد أولئك الذين يقامرون على سعر النفط بأنهم "سيتألمون كما لو أنه جحيم".

    الصحفيون ينتظرون في بداية اجتماع أوبك في فيينا
    © REUTERS / LEONHARD FOEGER
    "أوبك +" تنفذ في أغسطس صفقة خفض الإنتاج بنسبة 97% وروسيا بـ98%
    وقال الوزير السعودي على هامش اجتماع "أوبك" وحلفائها بقيادة روسيا، عبر الإنترنت اليوم الخميس، إن مجموعة "أوبك +" ستستكمل جميع التعويضات عن الإنتاج الزائد من النفط قبل نهاية العام، مؤكدا أن الإمدادات الزائدة تدمر سمعة المنظمة، حسبما أفادت "رويترز".

    من جانبه أكد وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، أن الطلب العالمي على النفط يمكن أن يتعافى بالكامل في الربع الثاني من عام 2021.

    وقال الوزير، عبر القناة التلفزيونية "روسيا 24"، اليوم الخميس: "نعتقد أنه يمكن استعادة الطلب بالكامل بحلول منتصف العام المقبل، في الربع الثاني من عام 2021 ".

    وأوضح نوفاك، أن فائض "احتياطيات النفط التجارية في العالم آخذ في التناقص، على سبيل المثال في تموز/ يوليو بمقدار 34 مليون برميل، وفي آب/ أغسطس بمقدار 45 مليون برميل".

    ورفعت "أوبك التوقعات لعام 2021، وتتوقع الآن زيادة الإنتاج لدول من خارج المنظمة بمقدار مليون برميل يوميًا، إلى مستوى متوسط يبلغ 63.47 مليون برميل يوميًا.

    ولا يزال من المتوقع أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية المحرك الرئيسية لنمو الإنتاج (0.4 مليون برميل يوميًا) وكندا والبرازيل والنرويج. ومع ذلك فإن معظم هذه الزيادة ستأتي من تعافي تخفيضات الإنتاج لعام 2020، وليس المشاريع الجديدة.

    يذكر أن دول تحالف المنتجين للنفط المعروفة باسم "أوبك+"، اتفقت في وقت سابق على خفض الإمدادات إلى 9.7 مليون برميل يوميا خلال أيار/ مايو وحزيران/ يونيو، لدعم الأسعار التي انهارت بسبب أزمة فيروس كورونا. كان من المقرر تقليص التخفيضات إلى 7.7 مليون برميل يوميا في الفترة من تموز/يوليو إلى كانون الأول/ديسمبر.

    انظر أيضا:

    خبراء: حفتر سيخضع للضغوط الداخلية والدولية ويفتح النفط
    خبير يتحدث عن المشكلات التي يواجهها قطاع النفط ويقدم حلا
    النفط يرتفع أكثر من 4% مع تراجع المخزون الأمريكي
    الكلمات الدلالية:
    أسعار النفط, وزير الطاقة السعودي, النفط
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    كرات اللحم النباتية من انتاج شركة اللحوم النبانية Zhenmeat في مطعم شجرة الأمل (Hope Tree)، في بكين، الصين، 4 سبتمبر / أيلول 2020
    اللحوم النباتية على الطريقة الصينية
    القانون الدولي وأمريكا لا يتفقان
    القانون الدولي وأمريكا لا يتفقان
    إنفوجرافيك.. 5 سيارات كهربائية تتواجد في السوق المصري
    5 سيارات كهربائية تتواجد في السوق المصري
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك