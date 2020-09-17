العالم يسجل أكثر من 30 مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت جامعة جونز هوبكنز، اليوم الجمعة، أن إصابات فيروس كورونا المستجد في العالم تجاوزت حاجز الـ30 مليون حالة.

موسكو - سبوتنيك. ووفقًا للجامعة، التي تلخص بيانات من السلطات الفيدرالية والمحلية وغيرها من المصادر المفتوحة، إنه تم تسجيل رسمياً 30003378 إصابة فيروس كورونا في العالم ووفاة 942989 مريضًا بالفيروس، وقد تم شفاء أكثر من 20.3 مليون حالة.

وسجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم للوقاية من فيروس كورونا طوره مركز غامالي للأبحاث في مجال الأوبئة والأحياء الدقيقة بالتعاون مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.

كما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، إنه سيتم الإعلان عن لقاح فيروس كورونا المستجد خلال أسابيع.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن أواخر الشهر المنصرم، عن اقتراب ظهور لقاح روسي ثان ضد فيروس "كورونا".

وأعرب بوتين عن ثقته بأن اللقاح الثاني سيكون موثوقًا وفعالًا، قائلاً: "متأكد من أن المتخصصين في معهد فيكتور سيصنعون دواءً رائعًا سيساعد الناس كثيرًا".