ترودو وماكرون يؤكدان ضرورة التحقيق المستقل بشأن قضية المدون الروسي نافالني

بحث رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قضية المدون الروسي أليكسي نافالني، وأكدا على ضرورة إجراء تحقيق مستقل بهذا الصدد.

موسكو - سبوتنيك. وقال المكتب الصحفي لرئيس الوزراء الكندي: "أكد رئيس الوزراء والرئيس على ضرورة إجراء تحقيق نزيه بقضية زعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني ".

ولفت البيان إلى أنه تم بحث أيضًا العلاقات مع الصين، والوضع في شرق البحر المتوسط ​​، ومكافحة فيروس كورونا.

وطالب أعضاء البرلمان الأوروبي، في وقت سابق من الخميس، بفرض عقوبات أكثر صرامة على روسيا بعد ما حدث مع المعارض الروسي أليكسي نافالني حيث صوت 532 نائبا في البرلمان الأوروبي لصالح القرار مقابل 84 نائبا ضده، وامتنع 72 نائبا عن التصويت.

كما دعا أعضاء البرلمان الأوروبي أيضا إلى إجراء تحقيق دولي فوري في قضية نافالني بمشاركة الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومجلس أوروبا ومنظمة حظر الأسلحة.

إلى ذلك أعلن رئيس لجنة مجلس الدوما للشؤون الدولية، ليونيد سلوتسكي، في وقت سابق من اليوم، أن الدعوات الواردة في قرار البرلمان الأوروبي والتي تهدف لتشديد العقوبات ضد روسيا وإجراء تحقيق مستقل في قضية المعارض أليكسي نافالني جاءت حصريًا لتعزير الـ"روسوفوبيا" أو رهاب روسيا.