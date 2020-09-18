إسرائيل تفرض عزلا عاما للمرة الثانية خلال موسم الأعياد اليهودية

فرضت إسرائيل إجراءات عزل عام وإغلاق للأماكن العامة والمحلات، اليوم الجمعة، وللمرة الثانية قبيل موسم الأعياد اليهودية، في ظل ارتفاع أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأفادت القناة العبرية الـ"13"، صباح اليوم الجمعة، بأن إجراءات العزل الجديدة ستبدأ الساعة الثانية ظهر اليوم، وتستمر ثلاثة أسابيع بما يتزامن مع بدء السنة اليهودية الجديدة، التي عادة ما تجتمع فيها العائلات وتقام فيها الصلوات الجماعية.

وشددت أنه يتوجب على الإسرائيليين بموجب القواعد الجديدة ألا يبتعدوا عن نطاق كيلو متر عن منازلهم، إلا للضرورة أو الحالات الاستثنائية، مثل الذهاب للعمل أو شراء لوازم أساسية أو السير خارج المنزل للتريض.

وأوضحت القناة العبرية أن وزارة الصحة الإسرائيلية أوضحت أن سبب موجة العدوى الثانية لفيروس كورونا هو عدم الالتزام باستخدام الكمامات الواقية أو بقواعد التباعد الاجتماعي بين السكان وفي المدارس.

ويشار إلى أن إجراءات العزل الأولى قد فُرضت في أواخر مارس/آذار الماضي، وتقرر تخفيفها في مايو/أيار، مع تراجع أعداد الحالات الجديدة حتى بلغت مستويات تقل عن العشرة.