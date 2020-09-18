باحث سياسي: هناك دول لا تعبأ بالعقوبات الأمريكية في التعاون مع إيران

قال الباحث في الفلسفة السياسية في جامعة باريس الدكتور رامي الخليفة العلي، إنه من الواضح أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها أدوات يمكن استعمالها في محاسبة إيران وفي توجيه العقوبات.

وأضاف العلي في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك"، أنه "في خلال السنوات القليلة الماضية ومنذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي استطاعت تفعيل عقوبات أدت إلى حدوث أزمة اقتصادية في إيران".

وأوضح أن "تلك الأزمة أدت إلى مزيد من الضغوط على النظام الإيراني".

أما في مسألة حظر السلاح أو فرض عقوبات على الدول التي تساعد إيران، أشار العلي إلى أن "هذا أمر مستبعد وفي غاية الصعوبة لأن إيران تعتمد على نفسها في كثير من الصناعات العسكرية".

وتابع: "هناك دول لا تعبأ كثيراً بالعقوبات الأمريكية خصوصاً الدول التي لديها علاقات مع إيران مثل روسيا والصين".

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد قال اليوم الخميس، إن العقوبات الأمريكية ضد إيران لم ولن تفلح وأن رغبة الولايات المتحدة في إعادة تشكيل الحوار حول مشاكل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مسار معاد لإيران غير مجدية.

في الوقت نفسه، كشفت مصادر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم إصدار أمر تنفيذي يسمح له بفرض عقوبات على كل من ينتهك حظر الأسلحة التقليدية المفروض على إيران ومن المتوقع إصدار الأمر التنفيذي في الأيام المقبلة.

ووفقا للمصادر، فإنه سيسمح للرئيس بمعاقبة المخالفين بعقوبات ثانوية وحرمانهم من الوصول إلى السوق الأمريكية.

وقد عارضت الدول الأوروبية المشاركة في الاتفاق النووي مع إيران مشروع واشنطن لتمديد قرار حظر الأسلحة على طهران والذي ينتهي في الـ 18 من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.