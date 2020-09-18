فيها جنود أمريكيون... تفاصيل ما حدث من انفجارات داخل قاعدة "سبايكر" العراقية

كشف مصدر أمني داخل قاعدة سبايكر في محافظة صلاح الدين العراقية، اليوم الجمعة، حقيقة الانفجارات التي وقعت داخل القاعدة وأسبابها.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "ما جرى اليوم وما سمع من أصوات للانفجارات، جاء نتيجة قيام القوات الأمنية الموجودة داخل القاعدة بالتدريب على السلاح الثقيل".

من جانبها، نفت قيادة عمليات صلاح الدين قصف مخزن للحشد الشعبي في قاعدة سبايكر.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية، عن القيادة قولها، إن "عبوات ناسفة انفجرت في بناية متروكة بقاعدة سبايكر نتيجة سوء التخزين وارتفاع درجات الحرارة".

بدورها، أفادت خلية الإعلام الأمني، بانفجار كدس للعتاد يحتوي على عبوات ناسفة مختلفة الأنواع في قاعدة الشهيد ماجد التميمي "سبايكر"، وقد تبين بحسب قيادة عمليات صلاح الدين أن سبب الانفجار كان سوء التخزين.

وكان عدد من وسائل الاعلام المحلية والعربية، تناقل في وقت سابق، أنباء عن حدوث انفجارات في قاعدة سبايكر نتيجة تعرض أحد المباني داخلها لضربة جوية.

وقالت قناة السومرية نيوز العراقية نقلا عن مصدر أمني، أن انفجار داخل قاعدة سبايكر العراقية تسبب في تصدع مبنى وانهياره.

وأكد المصدر أن المبنى المنهار كان يحوي على مخلفات حربية، مشيرا إلى أنه حتى الآن لم يتم تسجيل أي إصابات أو وفيات جراء الحادث، وتضم قاعدة سبايكر العراقية جنودا أمريكيين وشهدت منذ مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني مجموعة من الاستهدافات بصواريخ.