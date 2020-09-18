تتناول عملية قتل ابن لادن... أوباما يطرح مذكراته الرئاسية "أرض الميعاد" بعد الانتخابات

أعلن الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، عن طرح مذكراته الرئاسية قريبا، وذلك في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وقال أوباما وهو أول رئيس أسود البشرة للولايات المتحدة، في بيان له عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي إن الكتاب "سيحاول تقديم وصف صادق عن رئاسته"، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

ومن المقرر طرح مذكرات أوباما الرئاسية بعنوان "أرض الميعاد" في 17 نوفمبر، أي بعد أسبوعين فقط من الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وغرد أوباما لمتابعيه في بيانه: "ليس هناك شعور يضاهي الانتهاء من كتابة كتاب، وأنا فخور به".

وتابع عن مذكراته: في" أرض الميعاد" أحاول تقديم تقرير صريح عن رئاستي، والقوى التي نكافح معها كأمة، وكيف يمكننا معالجة انقساماتنا وجعل الديمقراطية تعمل لصالح الجميع".

There’s no feeling like finishing a book, and I’m proud of this one. In A Promised Land, I try to provide an honest accounting of my presidency, the forces we grapple with as a nation, and how we can heal our divisions and make democracy work for everybody. pic.twitter.com/T1QSZVDvOm — Barack Obama (@BarackObama) September 17, 2020

وسيتم طرح مذكرات أوباما الرئاسية بـ25 لغة، وتتكون من 768 صفحة.

والكتاب المرتقب هو الأول من كتابين من مذكرات أوباما، ويغطي الفترة التي بدأت منذ بداية حياته السياسية حتى انتخابه الأول وسنواته الأولى داخل المكتب البيضاوي، ويختتم الكتاب بعملية قتل زعيم تنظيم القاعدة، أسامة بن لادن.

يشار إلى أن ميشيل أوباما طرحت في عام 2018 مذكراتها الشخصية بعنوان "Becoming"، وكانت من أكثر الكتب مبيعا، إذ تم بيع 1.4 مليون نسخة في الأسبوع الأول من طرحها.