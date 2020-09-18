الخارجية التركية تستدعي السفير اليوناني بسبب عنوان صحفي "دنيء" ضد أردوغان

قررت الخارجية التركية، مساء اليوم الجمعة 18 سبتمبر/ أيلول، استدعاء السفير اليوناني لدى أنقرة، بسبب ما وصفته بـ"عنوان صحفي دنيء بحق الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان".

ونقلت وكالة الأنباء التركية "الأناضول" عن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، قوله إنه تم استدعاء السفير اليوناني لدى أنقرة إلى مقر الخارجية التركية، بسبب مانشيت صحفي "دنيء" بحق الرئيس أردوغان، ورد في أحد الصحف اليونانية.

كما قال الوزير التركي في نفس التصريحات، إن أنقرة لن تتفاوض من أجل اتحاد فيدرالي، بخصوص مسألة قبرص.

وتابع بقوله "لا معنى للدخول في مغامرة جديدة مصيرها الفشل، بشأن قبرص".

وتشهد منطقة شرقي البحر المتوسط، توترا متزايدا بين تركيا من جانب، واليونان وقبرص وفرنسا من جانب آخر، على خلفية النزاع بين أنقرة وأثينا حول حقوق التنقيب في المياه والحدود البحرية.