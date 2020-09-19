تركيا لا تنوي التفاوض حول إنشاء اتحاد فدرالي في جزيرة قبرص

أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن بلاده لا تنوي خوض أي مفاوضات حول إنشاء اتحاد فدرالي في جزيرة قبرص كون مصيرها الفشل.

أنقرة - سبوتنيك. وقال تشاووش أوغلو، في مقابلة مع وكالة "الأناضول"، الجمعة، "لا معنى للدخول في مغامرة جديدة غامضة من أجل الاتحاد الفيدرالي في قبرص، مصيرها الفشل".

يذكر أن البرلمان الأوروبي كان قد أكد على احتمال تجنب أنقرة للعقوبات الأوروبية من خلال الحوار مع اليونان وقبرص، للتوصل إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية في البحر المتوسط

ودعا البرلمان المجلس الأوروبي إلى التهيؤ لفرض تدابير تقييدية لا تستهدف المواطنين الأتراك أو اللاجئين السوريين في أنقرة.

ومنذ العام 1974، تعاني جزيرة قبرص من انقسامها لشطرين، وهما جمهورية شمال قبرص المعلنة من طرف واحد والتي تقطنها أغلبية تركية، وجمهورية قبرص المعترف بها دوليا والتي تقطنها أغلبية يونانية.

وتعثرت العملية السياسية بين شطري قبرص منذ انهيار المحادثات التي دعمتها الأمم المتحدة في منتجع كرانس مونتانا السويسري، في يوليو/تموز 2017.