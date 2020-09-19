تايوان تتعهد بتوثيق العلاقات مع أمريكا بعد مضايقات من الصين

تعهدت رئيسة تايوان، تساي إينج وين، بتوثيق العلاقات مع الولايات المتحدة خلال مأدبة عشاء تكريما لمسؤول أمريكي كبير وذلك في نفس اليوم الذي أرسلت فيه الصين 18 طائرة مقاتلة لمضايقة الجزيرة تعبيرا عن غضبها من الزيارة.

ووصل كيث كراش، وكيل وزارة الخارجية الأمريكية إلى تايبه، يوم الخميس، في زيارة تستمر ثلاثة أيام وهو أكبر مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية يزور تايوان منذ أربعة عقود، بحسب رويترز.

وقال القصر الرئاسي في بيان في وقت متأخر الجمعة إن تساي وجهت الشكر، خلال مأدبة العشاء التي أقامتها لكراش وفريقه بمقر إقامتها الرسمي، على حضوره للمشاركة في تأبين الرئيس الراحل لي تينغ هوي مؤسس الديمقراطية في تايوان.

وقالت تساي "آمل أن تواصل تايوان والولايات المتحدة العمل المشترك لتعزيز السلام والاستقرار والرخاء والتنمية" مضيفة أن العلاقات التايوانية-الأمريكية أحرزت تقدما كبيرا في السنوات الأخيرة، فيما لم يتطرق البيان إلى ذكر التدريبات الصينية.

وبدأت الصين تدريبات قتالية قرب مضيق تايوان، أمس الجمعة، وهو اليوم الذي يعقد كراش اجتماعات رفيعة المستوى في تايبه.

ونددت بكين بتعزيز العلاقات بين تايوان، التي تعتبرها جزءا من أراضيها، والولايات المتحدة، وتتابع بقلق متزايد العلاقة الوثيقة بين تايبه وواشنطن، وكثفت التدريبات العسكرية بالقرب من الجزيرة، ومنها مناورات جوية وبحرية أجرتها على مدى يومين، الأسبوع الماضي.