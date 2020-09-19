ألمانيا تحذر من عواقب التخلي عن "التيار الشمالي 2"

حذر فالديمار غيردت، عضو لجنة الشؤون الدولية في البوندستاغ وعضو حزب البديل من أجل ألمانيا من أن التخلي عن مشروع "التيار الشمالي 2" سيسبب خسائر قد تصل إلى أكثر من 10 مليارات يورو.

وأضاف غيردت أن التخلي عن المشروع يثير أيضًا تساؤلات حول مستقبل الطاقة في ألمانيا، وقال:"نحن نغلق محطات الفحم، ونتخلى عن الطاقة النووية، ونتحول إلى استخدام وسائل النقل الكهربائية، من أين سنحصل على موارد الطاقة إذا رفضنا عرض الغاز الأكثر فائدة اقتصاديًا وبيئيًا الذي قدمته لنا روسيا؟".

وشدد السياسي على أن محاولات إيقاف مشروع خط أنابيب الغاز هي صراع من أجل أسواق الطاقة، مشيرا إلى أن مشروع "التيار الشمالي 2" لا يصب في مصلحة الولايات المتحدة، والتي تستخدم "أساليب سياسية واقتصادية" لايقافه.

ولخص عضو البوندستاغ بقوله: "أولئك الذين يدافعون عن التخلي عن نورد ستريم يجب أن يخبروا ناخبيهم أنه نتيجة لذلك، سترتفع أسعار الطاقة بنسبة 20%".

وفي وقت سابق، حذر البرلمان الأوكراني من أنه إذا تم حظر المشروع، فإن الهدف التالي للولايات المتحدة سيكون انهيار نظام نقل الغاز في أوكرانيا.

الجدير بالذكر أن المشروع قد اكتمل بنسبة 97 ٪.