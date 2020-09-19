كندا توقف مفاوضات إنشاء منطقة تجارة حرة مع الصين

قال وزير الخارجية الكندي فرانسوا فيليب شامبين، إن بلاده أوقفت جميع المفاوضات لإنشاء منطقة تجارة حرة مع الصين.

وأكد شامبين في مقابلة مع صحيفة "غلوب اند ميل" الكندية، أمس الجمعة، أن بلاده أدارت ظهرها لجمهورية الصين الشعبية نظرًا لحقيقة أن هذا البلد ليس كما كان عليه في عام 2016، مشددا على ضرورة مراجعة جميع المبادرات والسياسات التي تم تنفيذها آنذاك.

جدير بالذكر أن كندا والصين بدأتا مفاوضات التجارة الحرة في أيلول / سبتمبر 2016، وتصاعد الموقف في كانون الأول / ديسمبر 2018 عندما قُبض على المديرة المالية لشركة "هواوي" الصينية منغ وانزهو، بناءً على طلب من الولايات المتحدة. وأطلق سراحها لاحقًا بكفالة قدرها 10 ملايين دولار.

وفي كانون الثاني / يناير 2019، اتهمت وزارة العدل الأمريكية شركة هواوي ومنغ وانزهو بالتجسس وسرقة الأسرار التجارية وعرقلة سير العدالة وانتهاك العقوبات الأمريكية ضد إيران، وتصاعد الوضع لاحقًا إلى حرب تجارية بين البلدين.