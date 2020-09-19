أمن الدولة في جنوب أفريقيا يصدر بيانا بشأن مؤامرة إيرانية لاغتيال سفيرة أمريكا

أكدت وكالة أمن الدولة في جنوب أفريقيا، أنها "لم تجد أي دليل على أن إيران كانت تخطط لاغتيال السفيرة الأمريكية في بريتوريا".

وقال المتحدث باسم وكالة أمن الدولة مافا سكوت في بيان، "في الوقت الحالي، المعلومات المقدمة ليست كافية لدعم مزاعم وجود تهديد حقيقي ضد سفيرة الولايات المتحدة في جنوب أفريقيا"، وذلك حسب وكالة "فرانس برس".

وأضاف: "يتم التعامل مع المؤامرات لاغتيال الدبلوماسيين بطريقة جدية للغاية، وقد تمت طمأنة سعادة السفيرة ماركس بالتزامنا في هذا الصدد".

وكان موقع "بوليتيكو" الإخباري الأمريكي نقل عن مسؤولين أمريكيين لم يكشف عن هويتهما قولهما إن أجهزة الاستخبارات تعتقد أن الحكومة الإيرانية تخطط لاغتيال سفيرة الولايات المتحدة في جنوب أفريقيا لانا ماركس المقربة من الرئيس دونالد ترامب.

وأشار التقرير إلى أن الخطة كانت تستهدف اغتيالها قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/ تشرين الثاني، مضيفا أن "مثل هذه المؤامرة كانت ستبدو ردا انتقاميا على قرار ترامب قتل قاسم سليماني، الجنرال الإيراني النافذ".

من جانبه، أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة "نفي إيران القاطع للاتهامات الواردة في هذا التقرير المغرض"، داعيا المسؤولين الأمريكيين إلى الكف عن تكرار الأساليب البالية لخلق جو معاد لإيران على الساحة الدولية".