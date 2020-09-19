تايوان تدفع بمقاتلاتها لاعتراض 19 مقاتلة صينية حاولت الاقتراب من حدودها

أرسلت القوات الجوية التايوانية مقاتلاتها لليوم الثاني على التوالي، اليوم السبت، لتحذير مقاتلات صينية اقتربت من الجزيرة وعبرت خط المنتصف لمضيق تايوان.

ووفقا لـ"رويترز"، قالت وزارة الدفاع التايوانية في بيان إن "19 مقاتلة صينية شاركت في الأمر، وهو ما يزيد بطائرة عن عدد اليوم السابق، وعبر بعضها خط المنتصف في مضيق تايوان بينما حلق البعض الآخر داخل نطاق تحديد الهوية للدفاع الجوي التايواني قبالة الساحل الجنوبي الغربي".

وبحسب بيان الوزارة "لم تقترب أي مقاتلة صينية من البر الرئيسي التايواني أو تحلق فوقه".

وأشار البيان إلى أن "الصين تقوم بأنشطة استفزازية تلحق خسائر جمة بالسلام والاستقرار".

كما أدانت الوزارة تلك الأنشطة ودعت السلطات الصينية لضبط النفس والتراجع عن هذا النهج الخطير".

وتعتبر الصين تايوان جزءا من أراضيها، وأعلنت أمس الجمعة في مؤتمر صحفي عن جهودها في حفظ السلام داخل الأمم المتحدة وعن تدريبات قتالية قرب مضيق تايوان، كما استنكرت ما وصفته بالتواطؤ بين الولايات المتحدة وتايوان.

ووصل كيث كراش وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون الاقتصادية إلى تايبه يوم الخميس في زيارة استمرت 3 أيام وهو أكبر مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية يزور تايوان منذ 4 عقود.

وأغضبت تلك الخطوة الصين. وذكرت وزارة الخارجية في تايوان إنه غادر البلاد بعد ظهيرة اليوم السبت.