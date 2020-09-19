السلطات الهندية توقف 9 عناصر من القاعدة خططوا لاستهداف منشآت حيوية

أعلنت السلطات الهندية، اليوم السبت، أنها ألقت القبض على 9 من عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي خططوا لشن هجمات في مناطق متفرقة من البلاد.

القاهرة - سبوتنيك. وجاء في بيان صادر عن هيئة التحقيق الوطنية أن الاعتقالات جرت بعد مداهمات متزامنة في ولايتي كيرالا وغرب البنغال، مبينة أن المجموعة خططت "لشن هجمات ضد منشآت حيوية وقتل مدنيين في أنحاء عدة من البلاد من بينها العاصمة".

وتابعت أنه تم العثور بحوزتهم على "معدات إلكترونية ونصوص مروجة للفكر الجهادي، وأسلحة ومتفجرات مصنعة محليا ومجسمات لمدرعات".

وأوضحت أن المعتقلين "اعتنقوا الفكر الجهادي بتوجيه من إرهابيي القاعدة المتواجدين في باكستان عبر وسائل التواصل الاجتماعي".

والعام الماضي دعا أيمن الظواهري، زعيم تنظيم القاعدة، في رسالة مصورة، إلى "الجهاد وتحرير كشمير من براثن أجهزة الاستخبارات الباكستانية"، كما طالب المقاتلين في كشمير بالتركيز على توجيه "ضربات مستمرة" ضد الهند.

وكانت الحكومة الهندية قد قللت من التهديدات، مؤكدة استعداد أجهزتها الأمنية لمواجهتها.

وخلال الشهر الجاري، دعت الهند والولايات المتحدة الأميركية، خلال اجتماع لمجموعة العمل المشتركة لمواجهة الإرهاب، باكستان إلى اتخاذ إجراءات فورية لمنع الإرهابيين من استخدام أراضي البلاد لتنفيذ هجمات.

ووقع هجوم على مومباي عام 2008، عندما شن مسلحون مرتبطون بتنظيم القاعدة (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) عددا من الهجمات الإرهابية في المدينة، أسفرت عن مقتل 166 مدنيًا ومسؤولًا أمنيًا وإصابة أكثر من 300 آخرين.

وتعرضت قاعدة باثانكوت الجوية للهجوم من قبل إرهابيي تنظيم جيش محمد في كانون الثاني/يناير 2016. وأسفرت العملية التي استمرت أربعة أيام عن مقتل سبعة جنود وتصفية ستة مسلحين.