"أسبوع الدفاع"... المرشد الإيراني يلقي خطابا لأكثر من مليون مقاتل

أعلنت السلطات الإيرانية، أن المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، سيتحدث صباح الاثنين المقبل، عبر الفيديو كونفرانس، لأكثر من مليون من المقاتلين الذين شاركوا في مرحلة الدفاع المقدس.

وقال مدير عام شؤون حفظ آثار وقيم الدفاع المقدس في محافظة فارس سعيد كوشكي، إن "سماحة قائد الثورة سيتحدث صباح يوم الاثنين مباشرة عبر الفيديو كونفرانس لأكثر من مليون شخص من قدامى المقاتلين المشاركين في مرحلة الدفاع المقدس أثناء التصدي للحرب العدوانية التي شنها صدام حسين ضد إيران خلال الفترة 1980-1988"، وذلك حسب وكالة "فارس".

وأشار كوشكي، إلى برنامج أسبوع الدفاع المقدس التي ستنظم في محافظة فارس، وقال إنه "سيتم تكريم 150 ألف مقاتل مشارك في مرحلة الدفاع المقدس من محافظة فارس في مختلف أنحاء المحافظة".

وأوضح أن الأنشطة المتعلقة بأسبوع الدفاع المقدس تتضمن تنظيم أكثر من 7 الاف برنامج بالمناسبة مع الالتزام الكامل بالتوصيات الصحية الخاصة بالوقاية من الإصابة بفيروس كورونا".