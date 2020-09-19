الأموال تنهال على سد النهضة... آخر تطورات الأزمة المخيفة للمصريين

كشف مكتب المجلس الوطني لتنسيق المشاركة العامة لدعم سد النهضة، أن الإثيوبيين ساهموا بأكثر من 272 مليون بر اثيوبي (حوالي 7.5 مليون دولار أمريكي) على مدى الشهرين الماضيين لدعم بناء سد النهضة الإثيوبي الكبير.

ووفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية، قال مدير العلاقات العامة والاتصال في المكتب هيلو أبراهام، إنه تم الحصول على هذا الدعم في شكل شراء سندات وتبرع ومن خلال حملة لجمع التبرعات عبر الرسائل القصيرة عبر الهاتف المحمول.

وأشار إلى أنه "من المبلغ المعلن، تم الحصول على 152.4 مليون بر في شهر أغسطس وحده وهو أكبر مبلغ يتم تحصيله في شهر واحد منذ بدء بناء السد".

وتابع "تمكنت الدولة أيضا من جمع ما يقرب من 120 مليون بر في يوليو".

وأوضح أن "الانتهاء من الملء الأول للسد شجع الشعب الاثيوبي على مواصلة دعمهم لبناء السد".

وكشف أبراهام أن "المكتب يخطط لجمع 1.5 مليار بر خلال السنة الميزانية الإثيوبية الحالية".

وبحسب الوكالة "جمع الإثيوبيون حتى الآن أكثر من 13.9 مليار بر (حوالي 383 مليون دولار أمريكي) لدعم سد النهضة".

وكانت إثيوبيا قد أعلنت إتمام عملية الملء الأولى للسد، دون التوصل لاتفاق مع مصر والسودان، ما أثار حفيظة دولتي المصب.

وتسعى أديس أبابا لأن يكون السد أكبر المشاريع الكهربائية في القارة الأفريقية، لكن القاهرة تخشى من تأثير ذلك على حصتها من المياه التي تتجاوز 55 مليار متر مكعب سنويا، تحصل على أغلبها من النيل الأزرق.

ووفق عدد من المراقبين، فقد تركزت الخلافات حول عملية ملء بحيرة السد في فترات الجفاف، وآلية فض المنازعات، ومدى إلزامية الاتفاقيات التي سيتم التوصل إليها.

(1 بر إثيوبي= 0.027 دولار أمريكي)