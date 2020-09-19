ترامب يرد على انتقادات بايدن حول استجابته لفيروس كورونا

رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، على المرشح الديمقراطي جو بايدن الذي انتقد تعامله مع تفشي فيروس كورونا الجديد.

وقال ترامب إن فريقه قام "بعمل رائع" في مكافحة وباء كورونا، في حين أن بايدن جل ما يقوم به هو نشر الانتقادات.

كما أشار ترامب أن أنفلونزا الخنازير ظهرت في الولايات المتحدة في الوقت الذي شغل فيه بايدن منصب نائب الرئيس في إدارة باراك أوباما.

وقال ترامب :"انظروا إلى بايدن، النعسان جو بايدن. حين كان يشغل منصب نائب الرئيس انتشر مرض أنفلونزا الخنازير. لقد كان مرض سهل التعامل معه، وأقل خطورة بكثير، إلا أن أنصار بايدن يعتبرون أنفلونزا الخنازير مرضا كارثيا".

وتابع ترامب:"بايدن لم يعرف حتى اسم المرض وأخطأ في تسميته حيث اسماه N1H1 بدلا من H1N1".

كما سخر ترامب من الملياردير مايكل بلومبرغ، الذي فشل في الانتخابات التمهيدية للديمقراطيين، ثم قرر تخصيص 100 مليون دولار لدعم بايدن في فلوريدا. وقال رئيس البيت الأبيض على تويتر :"إن بلومبرغ أصيب بالاكتئاب ويتبرع الآن بالمال للحصول على وظيفة".

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 18, 2020

ومن جانبه رد بلومبرغ قائلا:" بأن الشخص الوحيد الذي سيحتاج إلى وظيفة في عام 2021 هو ترامب نفسه".