بومبيو يناقش مع وزير الخارجية البرازيلي الوضع في فنزويلا

بحث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم السبت، خلال زيارته إلى البرازيل، مع نظيره إرنست أروجو، الوضع في فنزويلا.

وجاء في بيان الخارجية الأمريكية :"أكد الوزيران على ضرورة الالتزام المشترك بالحفاظ على نصف الكرة الغربي آمنًا ومزدهرًا وديمقراطيًا، بالإضافة إلى دعم الشعب الفنزويلي وسعيه إلى الحرية".

وتابع البيان: "تم الاتفاق على أن خطة التحول الديمقراطي في فنزويلا توفر مخرجا من الأزمة".

وكان بومبيو بدأ يوم 17 سبتمبر/ أيلول الجاري جولة في أمريكا الجنوبية، تشمل سورينام وغويانا والبرازيل وكولومبيا.

وقد دعا وزير الخارجية الأمريكي بشكل صريح إلى الإطاحة بالرئيس الفنزويلي.

وقبل الزيارة، قالت الخارجية الأمريكية في بيان إن الوزير من المنتظر أن يبحث مع مسؤولي تلك الدول سبل زيادة التعاون المشترك ضد حكومة مادورو.