اعتقال متظاهرة عمرها 73 عاما في احتجاجات مينسك.. فيديو

احتجزت قوات حفظ النظام البيلاروسية، اليوم السبت، الناشطة نينا باجينسكايا البالغة من العمر 73 عاما، أثناء مشاركتها في "المسيرة النسائية" في العاصمة البيلاروسية مينسك.

مينسك – سبوتنيك. وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة اعتقال باجينسكايا من قبل عناصر قوات الأمن.

На "женском марше" в Минске начались задержания. В числе задержанных оказалась и 73-летняя активистка Нина Багинская: https://t.co/wzEfDg5w7s pic.twitter.com/lvgrn1OXrr — РИА Новости (@rianru) September 19, 2020

​وتجمعت المئات من النساء في وسط مينسك في ساحة الحرية للمشاركة في "المسيرة النسائية" غير المرخصة ما دفع الشرطة على تفريقهن بالقوة.

وقبل بدء الاعتقالات، حاول المتظاهرون انتزاع الميكروفون من صحفي القناة التلفزيونية الحكومية، الذي كان يغطي الاحتجاجات.

وشهدت بيلاروسيا احتجاجات عقب الانتخابات التي جرت في 9 أغسطس/ آب، وفاز فيها الرئيس البيلاروسي الحالي، ألكسندر لوكاشينكو، بحصوله على 80.1 في المئة من الأصوات. وفي الأيام الأولى، قمعت قوات الأمن الاحتجاجات باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والرصاص المطاطي ضد المتظاهرين الذين لم يعترفوا بنتائج الانتخابات وبحسب البيانات الرسمية، تم اعتقال أكثر من 6.7 ألف شخص. كما ذكرت وزارة الداخلية البيلاروسية، أن أعمال الشغب أسفرت عن إصابة مئات الأشخاص، بينهم أكثر من 120 من عناصر حماية القانون، ومصرع ثلاثة متظاهرين.