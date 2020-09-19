ترامب يستعجل بتعيين قاضي المحكمة العليا خلفا للراحلة غينسبيرغ

قال الرئيس دونالد ترامب، اليوم السبت، إنه يريد التحرك "دون تأخير" لإيجاد خلف لقاضية المحكمة العليا روث بادر غينسبرغ، التي أعلن عن وفاتها مساء أمس الجمعة.

وكتب ترامب على "تويتر" أن الجمهوريين "وُضعوا في موقع القوة ومن هنا تأتي أهمية اتخاذ قرارات لصالح الأشخاص الذين انتخبونا بكل فخر، وأهمها هو اختيار قضاة المحكمة العليا للولايات المتحدة. ولا يجب أن نتأخر في تنفيذ هذا الالتزام".

.@GOP We were put in this position of power and importance to make decisions for the people who so proudly elected us, the most important of which has long been considered to be the selection of United States Supreme Court Justices. We have this obligation, without delay! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 19, 2020

من المتوقع أن يقوم ترامب بتعيين بديل جمهوري لغينسبيرغ، وتعهد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل يوم الجمعة، بعد ساعة فقط من إعلان المحكمة العليا وفاة غينسبيرغ، بأنه سيجري تصويتًا على من سيرشحه ترامب لملء المنصب الشاغر.

وتوفيت غينسبرغ، وهي من رموز الدفاع عن حقوق المرأة ومن أيقونات الليبراليين الأمريكيين، في منزلها بواشنطن بسبب مضاعفات سرطان البنكرياس النقيلي، بعد أن استمرت في عملها بالمحكمة نحو 27 عاما.

وتمنح وفاة غينسبرغ لترامب، الذي يسعى لإعادة انتخابه في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني، فرصة لتعزيز الأغلبية المحافظة في المحكمة بتعيين شخصية ثالثة في وقت تشهد فيه البلاد انقسامات حادة مع اقتراب موعد انتخابات الرئاسة، بحسب ما نقلته "رويترز".

وكان ترامب قد عين اثنين من المحافظين في المحكمة العليا التي يحتفظ المعينون فيها بمناصبهم مدى الحياة. وتعيينات المحكمة العليا الأمريكية تتطلب موافقة مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه حاليا الجمهوريون الذين ينتمي ترامب إليهم.